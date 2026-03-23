【トムとジェリー】サガラステッカーでスマホやポーチをかわいくカスタム！
『トムとジェリー』がデザインされた「サガラステッカー」が、2026年4月3日（金）より発売される。
＞＞＞『トムとジェリー』がデザインされた「サガラステッカー」をチェック！（写真7点）
世界中で愛されるアニメ作品『トムとジェリー』は、2025年に誕生85周年を迎えた。イベントや展覧会などが各地で開催され、多くのファンを魅了し盛り上がりを見せている。
いつも仲良くけんかしているトムとジェリーがデザインされた「サガラステッカー」が登場。
通常のステッカーにはない、高級感のあるもこもこした質感が目を引く「サガラ刺繍」による立体感。 シールとして手軽に貼ることも、アイロンでしっかり固定することも可能な、春場所を選ばない2WAY仕様。 スマホケース、PC、ノート、バッグ、帽子、ポーチなど、貼る場所を選ばないので、あらゆるアイテムをカスタマイズできる。 キャラクターの愛らしさを刺繍の風合いで表現し、大人女子やキッズも使いやすいデザイン。
ぜひお手持ちのアイテムをかわいくカスタムして楽しんでほしい。
＞＞＞『トムとジェリー』がデザインされた「サガラステッカー」をチェック！（写真7点）
世界中で愛されるアニメ作品『トムとジェリー』は、2025年に誕生85周年を迎えた。イベントや展覧会などが各地で開催され、多くのファンを魅了し盛り上がりを見せている。
いつも仲良くけんかしているトムとジェリーがデザインされた「サガラステッカー」が登場。
通常のステッカーにはない、高級感のあるもこもこした質感が目を引く「サガラ刺繍」による立体感。 シールとして手軽に貼ることも、アイロンでしっかり固定することも可能な、春場所を選ばない2WAY仕様。 スマホケース、PC、ノート、バッグ、帽子、ポーチなど、貼る場所を選ばないので、あらゆるアイテムをカスタマイズできる。 キャラクターの愛らしさを刺繍の風合いで表現し、大人女子やキッズも使いやすいデザイン。
ぜひお手持ちのアイテムをかわいくカスタムして楽しんでほしい。
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