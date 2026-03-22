首都圏を中心に展開する、立ち食いそばチェーン「名代 富士そば」が、ついに九州へ初上陸します。2026年3月20日より、九州ではおなじみのカラオケチェーン「コロッケ倶楽部」および「居酒屋かんてきや」との異色コラボレーションがスタート。富士そばの看板メニューが期間限定で提供されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■関東の「黒いお出汁」が九州へ夢のコラボの背景関東圏の立ち食いそば・うど