毎年、健康診断を受けている人は多いと思います。食事量や飲酒量を増やしたり、日頃から暴飲暴食を繰り返したりしているわけではないのに、健康診断を受けた際、1年前より空腹時血糖値が高くなっていた経験はありませんか。この場合、どのような原因が考えられるのでしょうか。空腹時血糖値が上がる原因や対処法などについて、「三鷹駅前たなか糖尿病・内科クリニック」（東京都三鷹市）院長で、糖尿病専門医の田中祐希さんに聞