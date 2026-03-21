グラビアアイドル、俳優として人気上昇中の蓬莱舞による、まもなく発売の2nd写真集『ラストシーン』から、人生で初めて挑戦したランジェリーカットが解禁された。【写真集カット】あどけない表情でレンズを見つめる蓬莱舞白のランジェリーカットは、ピュアで可憐な彼女の雰囲気にぴったりで甘さと色っぽさを兼ね備えている。デニムのシャツを羽織ったカットは、アイスクリームを食べている合間にあどけない表情でレンズを見つ