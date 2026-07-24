“元祖メガネっ子アイドル”でタレント時東ぁみ（38）が23日、インスタグラムを更新。グラビアのオフショットを公開した。投稿では「夏っぽいグラビアオフショット」と書き出し、続けて「プールとか海の撮影は普通に楽しんじゃう！！用意された浮き輪が小さくないか？？？w」と、その様子が分かる写真をアップ。最後に「プライベートでも行きたいな〜」とつづった。フォロワーからは「ちょっと涼しくなりました！」「癒しの光景で