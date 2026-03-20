4月配信予定のNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』が話題です。かつて一世を風靡した故・細木数子さんをモデルとした波瀾万丈の作品ですが、同じくメディアで活躍した、あの占い師はどうしているのか。本人たちに当時の思い出と、近況を聞きました!20年ほど前、タレント業とともに「イケメン占い師」として人気番組に出演していた桜倉ケンさん。メディア出演によって、さまざまな“芸能界の闇”をのぞくことになってしまったとい