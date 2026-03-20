OBSラジオ「加藤秀樹が語る 日本の未来構想」（3月16日放送）では、緊迫する中東情勢を取り上げた。ホルムズ海峡の危機に伴う石油や物価への影響は、私たちの生活に直結する死活問題となっている。こうした課題を解決するための「国会の仕組み」や「予算審議」のあり方について、加藤氏が解説した。 【写真を見る】予算審議強行に異議膨張する予算のカラクリと「審議時間不足」という罠 膨張する「補正予算」と水増しの実態