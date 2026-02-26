3月12日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの髙橋光成投手にインタビューした模様を放送した。体格の変化、課題を改善するためにおこなっていることについて訊いた。 ――昨年は2年ぶりの2桁勝利を逃しましたが、8勝することができました。昨シーズンに関してはどう捉えていますか？髙橋「ケガなく1年間を投げられたことはすごくよかったです。普通のことではないと思うの