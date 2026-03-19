アメリカが今年に入って相次いで行った2つの軍事攻撃――3月のイラン、1月のベネズエラ攻撃は一見、それぞれの間に明確な関係性がないように映るものの、注意深く見るとその背景には、トランプ大統領の外交戦略が色濃く出ているのだという。19日には高市早苗首相が訪米し、日米首脳会談を行う。世界各国から「国際法違反」と非難する声も上がった驚きの攻撃の、「本当の狙い」はどこにあるのか。豊富な人脈で国政、外交の中枢を