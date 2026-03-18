四川西南航空職業学院は16日、「4月1日から6日を春休みにする」と発表した。そして教職員や学生に、「勉強や仕事はひとまず脇において、家族や恋人、友達と一緒に春休みを楽しんでほしい」と呼びかけた。全国に先駆けて春休みを導入した高等教育機関の一つである同校は8年連続で春休みを導入している。中国新聞網が伝えた。同校の関係責任者によると、春休みの導入により、授業の時間が減るわけではなく、清明節（先祖を祭る中国の