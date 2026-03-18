『RIZIN』などで活躍する総合格闘家の野村駿太（28）が18日、自身のXを更新。“ガソリン価格”高騰を嘆いた。【画像】こんな値段に!?愛媛のガソリンスタンドの価格表愛媛県今治市出身の野村は、「愛媛のガソスタがイカつい」というコメントと共に「本体価格212（円）税込み価格233.2（円）」と書かれた看板の画像を投稿。中東情勢の悪化により高騰を続けるガソリン代を嘆いた。この投稿に「最近インター降りたとこ全国一