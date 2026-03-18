4月3日から放送されるアニメ『スノウボールアース』（日本テレビ系）で、シンガーソングライターのtuki.がオープニングテーマを担当する。10代で顔出ししないアーティストとしてめざましい活躍を見せているが、新曲のジャケット写真に“パクり疑惑”が浮上し、波紋を呼んでいる。オープニングテーマに選ばれたのは、『零-zero-』。tuki.は3月12日の公式Xで、同曲が4月4日にリリースすることを告知し、盛り上がりを見せているが