17日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の初優勝を祝うベネズエラのファンら＝カラカス（AP＝共同）【サンパウロ共同】ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で17日、ベネズエラが初優勝し、ファンのボルテージは最高潮に達した。1月の米軍による攻撃以降、国内に漂う不穏な空気を吹き飛ばすかのように歓喜の声が広がった。首都カラカスのパブリックビューイング（PV）では数百人の市民が固唾をのんで熱戦を見