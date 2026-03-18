3月14日、東京都台東区の路上で約4億2000万円が入ったスーツケースを強奪したとして、警視庁は7人の男を事後強盗の疑いで逮捕した。7人のうち3人が現役の暴力団組員と判明し、注目を集めている。【写真】「黒づくめの男3人がウロウロと...」ひき逃げを起こし乗り捨てられた逃走用車両、現場検証する捜査員ほか被害にあったのは中国人と日本人の男女5人グループ。容疑者らは催涙スプレーなどを駆使し大金を奪ったあと、用意して