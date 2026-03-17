ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われたお笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の第２回公判が１７日に東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で開かれ、被害女性Ａさんが斉藤被告からの示談金２５００万円を拒否し、実刑判決を望んでいることを明らかにした。プライバシー保護のため別室から公判に出廷したＡさんは「事件後はＰＴＳＤを発症し、トラウマ、フラッシュバック、