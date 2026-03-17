文化放送は、俳優の渡邉美穂がパーソナリティを務める新番組『渡邉美穂の私、、、好き～～！』（毎週土曜日 深夜3時00分～3時30分）を、4月4日（土）深夜3時00分からスタートする。 パーソナリティを務める渡邉美穂は日向坂46の元メンバーで、現在は俳優として活動する26歳。文化放送では、2024年に「文化放送 埼玉県応援キャンペーン」のキャンペーンキャラクター