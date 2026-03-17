平日に朝活、休日に旅行。そんな充実した日々に憧れつつも、なかなか実行できない人も多いのではないでしょうか。そんな人にぴったりの自主制作アニメ『おうち旅めしのススメ。』。“食を通じて自宅で旅気分を味わう架空のアニメシリーズ”というコンセプトで、YouTubeチャンネル「T山TV」で公開され話題を集めています。(YouTubeチャンネル「T山TV」より引用)物語に登場するのは、実佳子さんと竹輪のゆるキャラ「ちーねこ」。休日