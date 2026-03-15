プロ野球・日本ハムは14日、ライル・リン選手の入団会見を行いました。台湾出身のリン選手は、高校時代からアメリカに渡り、アメリカでプレー。マイナーリーグには2019年から出場し、通算成績は208試合の出場で打率.217となっています。国際大会にはチャイニーズ・タイペイの代表選手として出場。2024年のプレミア12では決勝で侍ジャパンと対戦し、戸郷翔征投手から先制弾を放ちました。さらに2026WBCにも出場しています。日本ハム