B-21がKC-135が一緒に飛ぶアメリカ空軍の新型戦略爆撃機として性能試験が進められている B-21「レイダー」 の空中給油関連試験が進行中であることが、2026年3月11日の現地報道で明らかになりました。【動画】おお、一緒に飛んでる！ これが、空中給油試験中のB-21「レイダー」ですB-21については、複数の航空写真家や軍事ブロガーのSNSアカウントで、カリフォルニア上空を KC-135「ストラトタンカー」 とともに飛行する様子が