宇都宮市の駐車場でチェーンソーを60代の男性の腹に刺し殺害しようとしたとして、36歳の女が現行犯逮捕されました。【映像】男性がチェーンソーで刺された現場の様子永田望容疑者（36）はきのう、宇都宮市泉町の駐車場で親族の男性の腹にチェーンソーを刺して殺害しようとした疑いがもたれています。男性は、腹に切り傷などの軽いけがをしました。警察によりますと、男性本人からの通報を受け駆けつけた警察官が永田容疑者を