米軍による攻撃前の3月11日のカーグ島を捉えた衛星写真/Airbus（CNN）米国が原油輸出拠点として重要なイランのカーグ島を攻撃したことについて、米軍の退役准将はCNNに対し、戦争の緊張度を高めるもので、最終的に石油価格が「制御不能」になる可能性があるとの見方を示した。マーク・キミット退役陸軍准将は今回の攻撃について、「この戦争の緊張度を大幅に高めたことを意味する。これまでの『軍や政権を排除する』という段階から