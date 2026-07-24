午後4時半ごろ、東京・町田市の日本大学第三中学校・高等学校から火が出て、現在も消火活動が行われています。東京消防庁などによりますと、午後4時半ごろ、町田市の日本大学第三中学校・高等学校の化学実験室から火が出ました。はしご車など37台が出動し、現在も消火活動が続けられています。現時点で、けが人や逃げ遅れの情報はないということです。現場はJR横浜線の古淵駅から北におよそ5キロ離れた学校です。