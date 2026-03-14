きょう14日 (土) からあす15日 (日) にかけて、太平洋側を中心に晴れる見込みです。日本海側では、雲が広がる所が多く、所々でにわか雨やにわか雪があるでしょう。天気が大荒れとなる地域は少ないですが、伊豆諸島や小笠原諸島では、高波に引き続き警戒が必要です。最高気温は、きのう13日 (金) に比べて上昇する所が多く、全国的に平年並みか平年より高くなる見込みです。春の暖かさを感じられるでしょう。来週にかけて、本州でも