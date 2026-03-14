砲弾1発は「車1台分」 東京から横浜まで届く驚異の射程の正体かつて日本が建造した史上最大の戦艦「大和」と「武蔵」。その最大の特徴に挙げられるのが、戦艦の主砲として世界最大級の口径を誇る「45口径46cm砲」を搭載した点でしょう。この巨砲から放たれる弾丸は、1発の重さが約1.4〜1.5tにもなるとされています。【写真】首都ワシントンに展示される大和型戦艦の巨大な“遺品”です約1.5tといえば、現代の一般的な乗用車1台分