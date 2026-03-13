キムタクのノミネートはナシ3月13日に各部門の最優秀賞が発表される「第49回日本アカデミー賞」だが、すでに最多の12部門16賞を、大ヒット公開中の映画「国宝」が受賞。それに次いで「爆弾」が11部門、「TOKYOタクシー」が10部門、「宝島」が8部門で受賞した。【写真を見る】映画でも話題作、ヒット作がズラリ…どれも記憶にあるキムタク主演作品そのうち、山田洋次監督（94）の最新作で、昨年11月に公開された「TOKYOタクシー