【灰宮先輩は怖くてかわいい】 3月12日 更新 第21話を読む スクウェア・エニックスは3月12日、「マンガUP！」にて神山すむ氏のマンガ「灰宮先輩は怖くてかわいい」第21話の作品・共通チケット公開を開始した。なお、最新話となる第22話は80コインで購読できる。次回更新は3月19日予定。 第21話では直近のそっけない態度に業を煮やした灰宮先輩が黒瀬に詰め寄る。その理由を聞いた灰宮先輩は