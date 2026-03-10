コカ・コーラシステムの緑茶ブランド「綾鷹」は2025年、ブランド史上最高の販売数量を達成した。2026年は機能性表示食品の「綾鷹 濃いほうじ茶」や「綾鷹 ミネラル緑茶」など新商品を積極投入する。さらに、ブランドアンバサダーに俳優の佐藤健さんを起用したキャンペーンを展開し、さらなる成長を目指す。新ブランドバサダーの佐藤健さん日本コカ・コーラ マーケティング本部緑茶事業部の助川公太部長は3月9日の発表会で、「最も