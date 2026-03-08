陸軍の演習で勢ぞろいする中華民国軍の兵士たち。軍は50年近く（もしくはそれ以上）実戦を経験していない（撮影／王清正）台湾有事を巡る高市総理の発言から、日本と中国の関係はいまだ冷え込んだままだが、その当事者たる台湾では有事への警戒が静かに拡大。近年は民間で"国防ブーム"も生まれ、中国による侵略も想定した自衛セミナーが活発に開催されているようだ。台湾「全民国防」、その実態を現地でガッツリ取材した！【写真】