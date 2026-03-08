きょうは冬型の気圧配置で北海道から北陸の日本海側で雪が降り、風が強く吹雪く所もありそうです。太平洋側は日差しがありますが、北よりの風がやや強いでしょう。予想最高気温はきょうは全国的に平年並みかやや低く、北陸などは真冬並みの寒さとなりそうです。あすとあさっても日本海側は、冷たい雨や雪の降る所がありますが降り方は弱い見込みです。水曜日以降は晴れたり曇ったりの空模様が続きそうです。この先の気温は全国的に