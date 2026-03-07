春の季語って？ 使える時期と基本知識春の季語とは、俳句や手紙で春の情景を表現する言葉のこと。季語を使うことで、短い文章の中に季節感を込められます。ここでは、季語の役割や使える時期について紹介していきます。季語の役割季語の役割は、俳句に季節感を与えること。俳句は五・七・五の十七音で構成されています。ここに季語をひとつ入れることで、読み手に季節の情景を伝えることができます。また、手紙やあいさつ文でも、