きょう 7 日 (土) からあす 8 日 (日) は、低気圧や前線の影響で、北日本を中心に天気が崩れる見込みです。北日本では、雪や雨が降り、雷を伴う所もありそうです。また、風が強まる見込みのため、吹雪や暴風に注意が必要です。北陸から山陰でも、きょうからあす朝を中心に、雨や雪が降るでしょう。その他の地域では、きょうは雲が広がる所も多いですが、あすは広く晴れる見込みです。最高気温は、沖縄から東海、北陸、甲信では平年