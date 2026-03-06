高たんぱく・低カロリーなどで注目を集めるカンガルーミートが、まさかの大食いチャレンジメニューになって登場。制限時間は31分。完食すれば、総額1万3500円（税抜）の食事代が無料になるという太っ腹企画です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】株式会社B級グルメ研究所が運営するステーキハウス「ステーキロッヂ」にて、3月10日の「ミートの日」限定で、カンガルーミート1.5kgを含む総重量3.5kgのチャレン