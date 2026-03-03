肌や喉の乾燥が気になりやすい冬から春。そこで取り入れたいのが、体をうるおす薬膳の食材。今回は、料理家の榎本美沙さんにホタテとエリンギを使ったみそグラタンのレシピを教えてもらいました。手軽につくれて、季節の変わり目の不調をケアできる一品です。冬の不調「乾燥」に効く食材は？日本の冬はカラッと湿度が低く呼吸器に負担がかかりがち。うるおいを生む食材でケアを。【写真】みそを加えるとうま味がアップ●薬膳ポイン