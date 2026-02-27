森永製菓が27日、公式Xを更新。inゼリーおよびカレ・ド・ショコラのイメージキャラクターを務めていた櫻井翔が3月2日でイメージキャラクターを卒業すると伝えた。【Xより】数々の思い出の写真とともに…森永製菓から櫻井翔へ感謝のメッセージ櫻井は2014年から11年間にわたって、同社のinゼリーを中心に数々のCMやキャンペーン、イベントに出演してきた。同社は「多くのお客様に笑顔とエネルギーを届けてくださいました。長年に