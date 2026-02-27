ジャイアント・インパクトが地球の命運を決めた？ 惑星の巨大衝突のおかげで地球は水没をまぬがれた 約45億年前、原始地球にとってとんでもない出来事が起こってしまいました。 それまで、微惑星との衝突・合体は日常茶飯事に起こっていましたが、これとは比較にならないほどの巨大な天体（原始惑星）が、原始地球をかすめるように衝突してしまったのです。 その天体のサイズはいまの火星ほどもありました。この大事件を