明日27日(金)は気温が上がり、広い範囲で花粉の飛散量が増えるでしょう。特に、東京都心では今年初めて「極めて多い」予想になっています。大阪や福岡でも「多い」予想です。花粉症の方はしっかりと対策を行いましょう。明日27日は東京都心で「極めて多い」飛散明日27日(金)は、本州付近はこの時期としては暖かい空気に覆われて、各地で気温が上がります。予想最高気温は、3月下旬並みから4月上旬並みの所が多くなりそうです。この