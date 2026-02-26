明日27日(金)は気温が上がり、広い範囲で花粉の飛散量が増えるでしょう。特に、東京都心では今年初めて「極めて多い」予想になっています。大阪や福岡でも「多い」予想です。花粉症の方はしっかりと対策を行いましょう。

明日27日は東京都心で「極めて多い」飛散

明日27日(金)は、本州付近はこの時期としては暖かい空気に覆われて、各地で気温が上がります。予想最高気温は、3月下旬並みから4月上旬並みの所が多くなりそうです。





このため花粉の飛散量は増える所が多くなるでしょう。東京都心では今年初めての「極めて多い」予想で、花粉飛散のピークに入る見込みです。大阪や福岡でも「多い」予想になっています。外出の際は、マスクや眼鏡などで、万全な対策をなさってください。

28日以降は福岡でも「極めて多い」予想に

東京都心では、明後日28日(土)も「極めて多い」予想です。福岡でも28日(土)から3月1日(日)は「極めて多く」飛ぶでしょう。また、大阪や広島などでも、1日(日)と2日(月)は飛散量が「非常に多い」予想になっています。



その後、3日(火)は全国的に天気が崩れるため飛散は抑えられる所がほとんどですが、4日(水)になると再び東京で「非常に多い」、福岡では「極めて多い」予想が出ています。



これまで飛散の少なかった地域でも段々と飛散量が増えつつあります。

花粉が多く飛ぶ時間帯は?

花粉が多くなる時間帯は、その日の気象条件によって変わりますが、都市部の場合、一般的には「昼前後」と「日没後」に多くなるといわれています。



これは早朝、日の出とともに雄花が開き、放出された花粉が風に乗って都市部にやってくるタイミングが「正午ごろ」であること、そして日中、上空高くまで舞い上がった花粉は日没のタイミングで地表付近まで降りてくるためと考えられています。