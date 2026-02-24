「明日の先発？もう誰でもいいでしょ」【もっと読む】大谷翔平のWBC“緊急登板”は本当にないのか？「（自分が投げると）絶対に言う」と栗山英樹前監督侍ジャパンの井端弘和監督が苦笑いを浮かべてこう言った。22日のソフトバンク戦の試合後のことだ。その後、発表された先発は、急きょサポートメンバーとして招集された西武の篠原響。高卒2年目、プロで1勝もしていない19歳だ。合宿地の宮崎県内でキャンプを張る西武に頼ん