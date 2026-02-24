テレビ朝日は24日、東京・六本木の同局で定例社長会見を開催し、昨年12月にテレ朝本社から社外男性スタッフが転落し死亡した事故に言及した。12月10日午後6時50分ごろ、「テレビ朝日の建物から人が落ちた」との110番通報があった。捜査関係者によると、男性が転落し、その場で死亡が確認された。テレビ朝日はスポニチ本紙の取材に「本社社屋より転落したとみられる男性は当社の社外スタッフです。事案の詳細につきましては現