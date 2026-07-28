「マイナビオールスターゲーム２０２６・第１戦、全セ−全パ」（２８日、東京ドーム）阪神の佐藤輝が東京ドームの天井に直撃する打球を放ち、東京ドームのファンをどよめかせた。八回１死二塁。横山の高め直球と振り抜くと、内野へ高々と舞い上がった打球が、天井に当たって落下し、二塁・太田に捕球された。テレビ朝日で解説を務めた元ヤクルトの古田敦也氏は「余裕で当たっていましたね。さすが」と圧巻のパワーに驚いてい