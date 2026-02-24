タレントのMEGUMI（44）が23日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。グラビアアイドル時代の撮影秘話を明かした。体をテカらせるために「油」を使っていたといい「オイル写真館っていうアサヒ芸能でやってて。どの油が1番テカるかって、サラダ油からオリーブ油。テカテカっていうのが、はやってた」と回顧。油まみれになった感想として「くっせえよそんなもん。くっせーし落ちねーし。でも