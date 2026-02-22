リーグデビューからクリーブランド・キャバリアーズで7シーズンを過ごし、2月頭の大型トレードでロサンゼルス・クリッパーズへの移籍が決まったダリアス・ガーランド。両足のつま先を負傷していることで新天地での出場はお預けとなっているが、上昇気流に乗るクリッパーズにとって、彼の戦線復帰は大きなポジティブな要素の一つだろう。 2月21日（現地時間20日）に