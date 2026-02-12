◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日カーリング女子1次リーグ日本5−7韓国（2026年2月15日コルティナ・カーリング競技場）日本代表フォルティウス（世界ランク5位）は1次リーグ第5戦で韓国（同3位）と対戦。2度同点に追いついたものの、第8エンドにビッグエンドを作られ3失点。1度もリードすることなく5−7で敗れ、1勝4敗となった。第2、第3エンドと連続でスチールを許して追う展開。第4エンドに2点を奪って追いつい