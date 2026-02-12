米フロリダ州の沿岸都市で、狭い排水管に閉じ込められて命の危険にさらされていた絶滅危惧種のマナティーが、大規模な救出作戦の末、無事に救出された。AP通信とフロリダの地元紙フロリダ・トゥデイなどによると、9日（現地時間）、フロリダ州ブレバード郡メルボルンビーチ近くの道路下の排水管で、マナティー1頭が抜け出せなくなっているとの通報があった。近隣住民は排水管の中から奇妙な物音と動きに気づき、当局に知らせた。現