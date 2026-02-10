±Ñ¹ñ²¦¼¼¤Î"ºÇ¤â°­Ì¾¹â¤¤°ì°÷"¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ð¥Ã¥Æ¥ó¡á¥¦¥£¥ó¥¶¡¼¡Ê°Ê²¼¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»Ò¡¿65¡Ë¤ò¤á¤°¤ê¡¢¿·¤¿¤Êµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£ÊÆ»ÊË¡¾Ê¤¬¸ø³«¤·¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤ÎÃæ¤Ë¡¢¸µ²¦»Ò¤È¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤¬¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¥À¥ó¥µ¡¼¤ËÂÐ¤·Ê£¿ô¤Ç¤Î¹Ô°Ù¤òÍ×µá¤·¤¿¾å¡¢ÌóÂ«¤·¤¿Êó½·¤òÊ§¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëÊÛ¸î»Î½ñ´Ê¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»Ò¤È¥¨¥×