◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード・男子ビッグエア決勝（大会2日目/現地7日）スノーボード男子ビッグエアの木俣椋真選手が171.50点の2位で銀メダルを獲得。試合後、父と喜びを分かち合いました。表彰式を終えた木俣選手は支えてくれた父・慎也さんと熱い抱擁。試合を振り返り、「緊張もしたし、楽しかったしメダルも取れて、親も喜んで最高の夜になりました」と笑顔でコメント。さらに、「喜んでくれて自分