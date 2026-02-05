スエード調の背面パネルが魅力！高性能な縦開き型フォルダブルスマホ「motorola razr 60 ultra」をレビュー記法通り、Lenovo傘下のMotorola Mobility（以下、Motorola）の日本法人であるモトローラ・モビリティ・ジャパン（以下、モトローラ）が新しい5G対応の縦開き型フォルダブルスマートフォン（スマホ）「motorola razr」「motorola razr 60 ultra（型番：XT2551-7）」を日本市場にて2025年12月12日（金）に発売しました。価格