ソフトバンクロボティクス株式会社は、人型ロボット『Pepper』が世界初の量産型ヒューマノイド（正式には「初の量産型ヒューマノイドロボット／First mass-produced humanoid service robot」）としてギネス世界記録に正式認定されたと発表。あわせて2月2日から、最新のAIと映像分析技術を搭載し、“人の心をつかんで、動かす”ことが可能になった『Pepper+（ペッパープラス）』の提供開始した。 【写真】ギ