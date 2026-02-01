『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した竹中知華昨年末、グラビア界に旋風を巻き起こし、先月44歳の誕生日を迎えたラジオ沖縄の"ともちゃん"こと竹中知華（たけなか・ともか）がこのたびカレンダーブックを発売することになりました！2月2日（月）発売『週刊プレイボーイ7号』では、週プレ読者の皆さまには特別に完全未公開カットをお届けしちゃいます。今回もボリューミーでグラマラスな超肉感BODYを大胆披露してくれました