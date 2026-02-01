

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した竹中知華





昨年末、グラビア界に旋風を巻き起こし、先月44歳の誕生日を迎えたラジオ沖縄の"ともちゃん"こと竹中知華（たけなか・ともか）がこのたびカレンダーブックを発売することになりました！ 2月2日（月）発売『週刊プレイボーイ7号』では、週プレ読者の皆さまには特別に完全未公開カットをお届けしちゃいます。今回もボリューミーでグラマラスな超肉感BODYを大胆披露してくれました！

【写真】竹中知華の超肉感BODY

＊ ＊ ＊

【ロケ中に胸が進化！ まさに奇跡の44歳】

――昨年11月の『週刊プレイボーイ』本誌初登場が最初で最後のはずが、今回は宮古島ロケ。どんな心境の変化が？

竹中 初登場時はもちろん最初で最後の気持ちで挑みました。だから、撮影後にロケバスから降りるとき「もうこのスタッフさんとお会いすることもないんだろう」と思っていました。

でも本誌掲載直後に「年内に撮影したい！」とのご連絡をいただいて、そのときはご期待にお応えしたいという気持ちで、あとは普段の仕事に支障がないように頑張ろうと思いました。

――そうですよね。ロケ前日は食リポをされていたんですよね？

竹中 はい。ちょうど昨年のクリスマス直前だったので午前中はクリスマスチキン、午後は沖縄初登場のハンバーガーとハイカロリーな食リポの2連発でした。

――ラジオで食リポは難しそうですね......。

竹中 かじるときの音を録音し、見た目の細部と食感、そしてもちろん味を解説します。普段から2件の食リポが入るのは珍しくありませんが、この日は翌日に撮影を控えていたのでチキンもバーガーも控えめにいただきました。

――空港でスタッフと合流した際「前回より太っています！」と堂々と告知されていましたね。

竹中 はい（笑）。今回は体を絞る時間も限られていましたし、おいしいバーガーとチキンを味わった後でしたので事前報告をと。

――ロケ中もグルメざんまいでしたね。

竹中 豚足を煮込んだ後に衣をつけてカラッと揚げた「揚げてびち」や沖縄県産のパイナップルで育ったブタの「パイとんしゃぶしゃぶ」などどれもおいしかったです。ロケ中にもふっくらと......。

――スタイリストさんが「昨日より胸が大きい！」と言ってました。

竹中 はい、おっしゃっていただきました。私は胸よりおなかが出てしまったことが気になっていたのですけれど......。食べた分が正直に出る体質なので受け止めました。

――ロケ中は竹中さんの日頃の激務ぶりについても伺いました。

竹中 いえいえ激務というか、私自身、休日も録音機を持ってお祭りやイベントを録音して放送に使うこともあったり、仕事が好きなんですよね。激務と思ったことは一度もないんですよ。

――仕事中のタイムスケジュールはどんな感じですか？

竹中 出社したら新聞をチェック。番組ではその日の空気感を大切にしているのでディレクターと相談して今日のテーマを決めます。

――竹中さんのSNSで投稿してる「今日のテーマ」ですね。

竹中 はい。テーマが決まると局内の黒板にテーマを書いて発信します。そこからテーマに沿った沖縄の情報を集め、番組の流れを考えながらキューシートを作ります。

――まさにその場で作られると。

竹中 14時にはスタッフさんと打ち合わせして14時30分に生放送が始まります。

――毎日リスナーさんのメールもすごく多いのでしょうね。

竹中 はい。リスナーさんのメール次第で番組の方向が変わるところが魅力です。今この瞬間にリスナーさんと一緒に番組を作っている感覚を楽しんでいます。

――生放送だし休めないですよね。

竹中 休んだのは私がコロナに感染したときと父が危篤になって他界したときのみです。

――体調管理には気を使いますね。

竹中 そうですね。喉には特に気をつけています。少しでも違和感を感じたら早めに対処しますし、夏でもマフラーを巻いて寝ることも。翌朝、調子が戻っているので、もともと健康体なんです。

――普段のリフレッシュ法は？

竹中 友達とのドライブです。と言っても、行き先でSNS用の写真を撮るので、お仕事とリフレッシュを兼ねているのかもです。

――最後に今回のグラビアのお気に入りカットを教えてください！

竹中 白パーカとデニムを合わせた衣装と黒のランジェリー。構えすぎない素の表情になれました。

スタイリング／上野 珠 ヘア＆メイク／エノモトマサノリ

●竹中知華（たけなか・ともか）

1982年1月19日生まれ 広島県出身

〇青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、結婚、そして離婚を経験し、心機一転、活動の地を沖縄へ移す。NHK沖縄放送局キャスター、フリーアナウンサーを経て、2017年10月からはラジオ沖縄でアナウンサーを務める。ラジオ沖縄の人気番組『華華天国』のメインパーソナリティとして人気を集めている。

公式X【@happyhappytomo1】

公式Instagram【@tomoka119】



取材・文／河合桃子 撮影／唐木貴央